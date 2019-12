La Fiorentina ‘silura’ Montella: Iachini traghettatore, poi (forse) Spalletti (Di sabato 21 dicembre 2019) Rocco Commisso ha lasciato Firenze, torna negli Usa. Prima, però, ha ufficializzato una decisione maturata nel tempo e certificata ieri sera: l’esonero di Vincenzo Montella. Decisiva la sconfitta di ieri sera contro la Roma. I 2 punti delle ultime 7 gare, per quanto in parte causati dalle defezioni (Ribery e, da ultimo, Chiesa) non sono stati giudicati congrui al campionato e al mercato della Viola. Che ora, in attesa delle altre gare delle rivali, si trova imbottigliata nella zona caldissima della classifica (+4 sul Brescia terzultimo). Una posizione inaspettata, preoccupante. Meglio correre subito ai ripari, e così il duo Barone-Pradé ha comunicato in mattinata l’esonero all’aeroplanino, mai decollato nella sua esperienza a Firenze. Dove per lui, dopo l’esonero del 2015, arriva una nuova delusione. Montella, subentrato nel corso della passata stagione al ...

Leggi la notizia su open.online

