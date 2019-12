La Fiorentina non vince da quasi due mesi | esonero di Montella imminente

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di sabato 21 dicembre 2019) I numeri sono impietosi e la situazione dinzosi fa sempre più precaria. Lanonda

DiMarzio : #Fiorentina, si va verso l'esonero di #Montella #Spalletti e non solo. I nomi dei possibili sostituti ?? - capuanogio : #Montella incassa la sconfitta numero 13 in 24 partite di campionato dopo il suo ritorno sulla panchina della… - pisto_gol : Daniele Adani”La Roma gira palla da sx a dx per far “muovere” la difesa della Fiorentina...a proposito del possesso… -