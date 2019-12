La Dea Fortuna di Ozpetek sembra dire che i padri | quelli buoni | ci vogliono

Film italiani di Natale del 2019 : Sfida a 3 con “Pinocchio” “Il Primo Natale” e “La Dea Fortuna” : Film italiani di Natale usciti nel 2019: Pinocchio, la Dea Fortuna e Il Primo Natale in assenza dei cinepanettoni In assenza del classico cinepanettone, forse una fortuna, forse meno risate scontate chi lo sa, quest’anno il programma del cinema italiano offre soluzioni differenti e molto distanti rispetto agli anni scorsi. Nel menù dei Film italiani di Natale del 2019 la lotta è a 3 con “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek, ...

La Dea Fortuna foto del film in anteprima : La Dea Fortuna foto esclusive del nuovo film di Ferzan OzpetekIn anteprima nuove foto esclusive del tredicesimo film di Ferzan Ozpetek uscito ieri nelle sale italiane. La Dea Fortuna ha incassato all’esordio € 162.000 con la presenza di 25.700 spettatori paganti. È attualmente è al quarto posto del Box Office Italiano, in attesa ovviamente del boom del weekend pre natalizio. Nelle foto esclusive di Spettacolo Italiano tratte direttamente ...

La Dea Fortuna foto in anteprima dal film : La Dea Fortuna foto esclusive del nuovo film di Ferzan OzpetekIn anteprima nuove foto esclusive del tredicesimo film di Ferzan Ozpetek uscito ieri nelle sale italiane. La Dea Fortuna ha incassato all’esordio € 162.000 con la presenza di 25.700 spettatori paganti. È attualmente è al quarto posto del Box Office Italiano, in attesa ovviamente del boom del weekend pre natalizio. Nelle foto esclusive di Spettacolo Italiano tratte direttamente ...

La Dea Fortuna di Özpetek - un melodramma sui sentimenti e sul tempo che passa : La Dea Fortuna comincia con un lungo piano sequenza, che parte da un dettaglio di teschi disegnati su una parete e, attraverso una lunga teoria di stanze d’una casa nobiliare, si arresta davanti a una porta chiusa, dietro cui qualcuno sta gridando. Per Ferzan Özpetek parrebbe quasi un ritorno ai misteri, i fantasmi, i barocchismi dell’ambizioso, sovraccarico Napoli Velata. In realtà dopo il prologo il film muove in tutt’altra direzione. E ...

La Dea Fortuna - parla Ferzan Ozpetek : “È un lavoro che somiglia a me” – VIDEO : La dea Fortuna disponibile da oggi 19 dicembre nelle sale, il regista Ferzan Ozpetek spiega come ha avuto l’idea del film Il nuovo film di Ferzan Ozpetek con Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, ‘La dea Fortuna’, è è uscito oggi 19 dicembre 2019. Tgcom24 ha pubblicato una clip del film in anteprima. Nel film vengono trattati […] L'articolo La dea Fortuna, parla Ferzan Ozpetek: “È un lavoro che somiglia a ...

Ferzan Ozpetek : arriva nelle sale La Dea Fortuna – VIDEO : Il nuovo film del regista Ferzan Ozpetek esce oggi 19 dicembre 2019: arriva nelle sale La Dea Fortuna con Stefano Accorsi e Jasmine Trinca. Il regista Ferzan Özpetek nato ad Istanbul nel 1959, nel quartiere di Fener, ma poi trasferitosi a Roma per fare l’università, torna nelle sale. Esce infatti oggi 19 dicembre 2019 il […] L'articolo Ferzan Ozpetek: arriva nelle sale La Dea Fortuna – VIDEO è apparso prima sul sito ...

«La Dea Fortuna» al cinema - ecco cosa aspettarsi dal nuovo film di Ferzan Özpetek : La Dea Fortuna (titolo del nuovo film di Ferzan Özpetek, in sala dal 19 dicembre) è Annamaria (Jasmine Trinca) che irrompe nella vita di Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo), una coppia di lungo corso che sta attraversando un periodo di crisi. Sarà lei a rivitalizzare la coppia lasciando i suoi figli in custodia agli amici per causa di forza maggiore. Da questo momento la loro vita riprende quota. «Ho ...

La Dea Fortuna : la recensione : Dell’amore perduto : La Dea Fortuna, la recensione del film di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca: il regista torna torna al suo immaginario di terrazze romane, balli scatenati e amori in crisi. Crepuscolare, decadente e ironico. Ma anche colorato, palpitante di personaggi problematici e sbandati e inondato da una colonna sonora che lo abita dal primo all'ultimo minuto: Mina, Fossati e Diodato. Non possiamo che partire da qui mentre ...

La Dea Fortuna - nuovo film di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi : Ferzan Ozpetek arriva al cinema il 19 dicembre 2019 con il nuovo film dal titolo La dea fortuna. Protagonisti Stefano Accorsi e un cast stellare, per una nuova pellicola che sicuramente sarà un successo. E che ci racconta la società di oggi. Per il regista di origine turca è la tredicesima creazione cinematografica. La dea fortuna è un film che parla di coppie gay che, come le coppie etero, affrontano inevitabilmente delle crisi. Ma parla di ...

Stefano Accorsi torna al cinema de “La Dea fortuna” di Ozpetek e confessa : “Aspettavo da anni la sua chiamata” : Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca alla corte del pifferaio turco Ferzan Ozpetek. Dal 19 dicembre in sala La dea fortuna, non per nulla tredicesimo film dell’oramai 60enne regista naturalizzato italiano. Comedy-drama alla Ozpetek (c’è sempre il terrazzo romano, c’è sempre il balletto a metà film sotto la pioggia su melodia turca, per dire) su una coppia omosessuale costretta ad accudire i due figli di un’amica che sta male e di fronte, ...

La Dea Fortuna di Ozpetek bacia tutte le famiglie (e benedice gli amanti) - : Cinzia Romani Edoardo Leo e Stefano Accorsi sono una coppia in crisi che si ritrova... con due figli da crescere Quelli di Gomorra, se si piacciono, fanno «pesce e pesce», come nella scena di culto della fiction. Ma nei film di Ferzan Ozpetek, lui e lui fanno cuore e cuore: il regista de Le fate ignoranti, Saturno contro e Mine vaganti è più tenero dei delinquenti di camorra. E stavolta, ne La dea Fortuna (da domani in sala con ...

“La Dea Fortuna” - Ozpetek : l’amore si trasforma riscoprendosi : Roma 17 dic. (askanews) – Ferzan Ozpetek torna con un film che racconta una storia d’amore che è in un passaggio delicato, che potrebbe finire per sempre o trasformarsi in qualcosa di diverso, forse di più forte. “La dea Fortuna”, nelle sale dal 19 dicembre, è una storia universale, una storia di sentimenti, tra dramma e commedia, con un sorprendente Edoardo Leo. Nel film interpreta il compagno di Stefano Accorsi e il ...

La Dea Fortuna di Ozpetek esiste e si chiama Edoardo Leo : Diciotto anni dopo “Le Fate ignoranti” Ferzan Ozpetek torna all’ovile. Il suo tredicesimo film, “La Dea fortuna”, esce il 19 dicembre e al botteghino funzionerà. Lo dico da spettatore comune, non aspiro allo status da critico, anche se pago le mie quote al SNCCI. Funzionerà perché ritrova quella Roma colorata, interclassista, multietnica (in parte) e multi genere (totalmente) del gay-mélo ...

La Dea Fortuna : trama - cast e anticipazioni. Quando esce il film : La Dea Fortuna: trama, cast e anticipazioni. Quando esce il film Con il suo tredicesimo film Ferzan Ozpetek […] L'articolo La Dea Fortuna: trama, cast e anticipazioni. Quando esce il film proviene da Termometro Politico.