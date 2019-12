La cocaina nel contatore del gas | arrestato 60enne albanese

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli Il sessantenneaveva nascosto lain un calzino di cotone, che aveva attaccato dietro a un tubo del gas, grazie a due calamite cucine all'interno. La polizia lo ha sorpreso mentre prelevava la droga Indovinello: come fate ad attaccare un calzino di cotone dietro un tubo del gas, quest'ultimo in metallo, senza utilizzare nastro adesivo o colla, in modo da prelevarlo, agevolmente, quando vi serve? La risposta è tanto semplice, quanto ingegnosa: prendete due calamite, le cucite all'interno del calzino e il gioco è fatto. Ora che conoscete il "trucco", però, vi chiederete a cosa serve nascondere un calzino dietro un tubo del gas. Anche in questo caso, la risposta è semplice. Un immigratodi 60 anni, G.F., abitante a Sanremo, in provincia di Imperia - giusto per portare un esempio - ha utilizzato questo "gioco di prestigio" per ...

_Carabinieri_ : Proseguono i controlli antidroga dei #Carabinieri di Roma: nel corso delle ultime due settimane più di 60 persone a… - riviera24 : Sanremo, conservava la cocaina per lo spaccio in un calzino nascosto nel contatore di casa: arrestato straniero - AlePrototipo : @_Carabinieri_ Antonio Mazziotti Paolo Mazziotti Umberto Mazziotti Davide Mazziotti e la Madre vendono Cocaina nasc… -