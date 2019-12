La carta di Di Maio | blindare il governo per rilanciare la sua leadership all’interno del

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) «Questodeve andare avanti, senza indugi e polemiche. Chi rema contro, rema contro il Paese». Il capo politico del M5s, Luigi Di, blinda la maggioranza. Ma auspica «un cambio di passo». In un colloquio con Repubblica, Luigi Disi focalizza sul «cronoprogramma» della maggioranza, punto di partenza del 2020. Il 2019, invece, si chiude con la prospettiva di votare sì all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Quello stesso Matteo Salvini che all’inizio di quest’anno era invece l’alleato dicon cui condivideva la carica di vicepremier. «Governista» per rimettere insieme i pezzi del “suo” Movimento «Rafforzare la finora fragile alleanza con Pd, Italia Viva e LeU è probabilmente larimasta a Diper provare a serrare le fila di un Movimento dove ormai si va a ruota libera», ...

Laura48673787 : @LisadaCa Sign Conte carta canta,falso ipocrita,a processo con Di Maio -