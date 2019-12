Kulusevski Inter | effetto catena | anche Politano coinvolto nell’affare

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)nell’affare, Barrow verso Parma in caso di sì all’operazione L’insiste per. Messo nel mirino per la sessione di mercato giugno, con l’Atalanta proprietaria del cartellino del giocatore attualmente al Parma che – però – potrebbe voler anticipare già a gennaio l’operazione. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, gli orobici vorrebbero arrivare in inverno – all’no dell’affare per il classe 2000 svedese – a, attualmente finito ai margini nelle gerarchie di Conte. In unche porterebbe invece Barrow a Parma. Leggi su Calcionews24.com

