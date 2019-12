Katia Fanelli di Temptation Island, è un giorno molto triste per lei: “Era tutto” (Di sabato 21 dicembre 2019) I fan di Temptation Island non avranno sicuramente dimenticato Katia Fanelli. Per la “Fotonica” il viaggio nei sentimenti non si è concluso bene. L’esperienza al reality condotto da Filippo Bisiciglia ha portato alla rottura con il fidanzato, Vittorio Collina. In breve, appena arrivata al villaggio Katia era partita a mille. Sembrava forte, sicura di sé, esplosiva con i single e imperturbabile a differenza di tante altre fidanzate del gruppo ma col passare dei giorni e vedendo la vicinanza del suo ragazzo alla tentatrice Vanessa Katia ha cominciato a cambiare. Come se i ruoli di lei e Vittorio si fossero invertiti a un certo punto del loro percorso. Poi il falò di confronto davanti al conduttore, che ha segnato la fine della storia d’amore di Katia Fanelli e Vittorio Collina, che a Temptation ha iniziato a provare un reale interesse per Vanessa Cinelli con cui ad oggi fa coppia fissa. ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

Altre notizie : Katia Fanelli di ...