Juventus | pronta la maglia araba per la Supercoppa Italiana | il costo è esorbitante

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Alla vigilia della seconda edizione consecutiva dellain Arabia (Juve-Milan si giocò a Gedda, domani andranno in campo a Riad) c'è una scia di polemiche che accompagna l'evento, certo smorzata rispetto al 2018. In 12 mesi, tuttavia, i casus belli sono ancora lì. La sfida tra Lazi

JuventusNewsUN : ?? La Juve è a Riyad: pronta la sfida alla Lazio ?? I bianconeri sono atterrati in Arabia Saudita intorno alle 23:3… - mariantoben : Importantissimo l'annuncio sui quotidiani per il fatto che la maglia della Juventus è pronta!!! - sportli26181512 : Juve, pronta una maglia speciale per la Supercoppa: Juve, pronta una maglia speciale per la Supercoppa I bianconeri… -