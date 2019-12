Juventus | Mario Mandzukic vicino all’addio | il Qatar nel futuro del croato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), addio sempre piùdiche è ad un passo dal trasferimento inLa storia tra laè arrivata al capolinea. Il giocatorein questa stagione non ha disputato neanche un minuto in campionato, non è mai stato convocato e si allena a parte. Per questo motivo a gennaio potrebbe partire alla volta del. Il tutto potrebbe risolversi in fretta, addirittura in 48 ore mentre i bianconeri saranno impegnati nella finale di Supercoppa contro la Lazio. Sul giocatore c’è l’interesse dell’Al Rayyan, dell’Al Gharafi e dell’Al Duhalll. Il bianconero potrebbe ricevere un ingaggio ancora più alto dei quasi sette milioni di bonus che percepisce a Torino. Leggi su Calcionews24.com

