Juventus-Lazio | Supercoppa Italiana 2019 | probabili formazioni | orario | canale tv

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo quattro mesi di competizioni ufficiali è arrivato il primo momento della verità per, chiamate a contendersi questa domenica il primo trofeo messo in palio in stagione: la. I bianconeri, campioni d’Italia in carica, vanno a caccia del nono trionfo in questa manifestazione mentre i biancocelesti, vincitori dell’ultima Coppa Italia e sorprendentemente terzi al momento in Serie A, proveranno a bissare il successo del 2017 ottenuto proprio contro la Vecchia Signora per aumentare il bottino di 4 Supercoppe nazionali già accumulate in bacheca. Latra, in programma a Riad (Arabia Saudita) domenica 22 dicembre con calcio d’inizio alle ore 17.45 italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale ...

WhoScored : Cristiano Ronaldo: Last 5 Juventus apps ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Bayer Leverkusen ?? ?? Udinese ?????? ?? Sampdori… - InvictosSomos : ? Minuto 08. Cagliari 1-0 Lazio. ? Minuto 92. Cagliari 1-0 Lazio. ? Minuto 93. Cagliari 1-1 Lazio (gol de Luis Albe… - ESPN_FDJ : ?? Cristiano Ronaldo termina el año ON FIRE ?? Sassuolo ?? Lazio ?? Leverkusen ?? Udinese ???? Sampdoria ?? ??CR7 ma… -