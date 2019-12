Juventus-Lazio in tv | Supercoppa Italiana 2019 | orario d’inizio | live | diretta in chiaro

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)sono pronte per contendersi la, le due squadre si affronteranno domenica 22 dicembre (ore 17.45) e andranno a caccia del primo trofeo della stagione. Sarà Rihad (Arabia Saudita) il palcoscenico di questa sfida, si decide tutto in un incontro secco: alzerà al cielo il trofeo chi riuscirà a imporsi al termine dei 90 minuti regolamentari, in caso di parità allora spazio ai consueti tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente, appassionante, vibrante, incerta e aperta a qualsiasi risultato: i bianconeri partono con i favori del pronostico ma i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per fare il colpaccio come sono riusciti qualche settimana fa in campionato. Si affrontano la prima e la terza forza della Serie A, i Campioni d’Italia sono reduci dalla vittoria sul campo ...

WhoScored : Cristiano Ronaldo: Last 5 Juventus apps ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Bayer Leverkusen ?? ?? Udinese ?????? ?? Sampdori… - RaiSport : Tra meno di 48 ore a Riyad #Juventus e #Lazio scenderanno in campo nella finale di Supercoppa. Nella capitale saudi… - forumJuventus : #JuveLazio, domani ore 17,45. Probabile formazione: 'Dybala e Ronaldo in attacco. Ballottaggio Higuain e Bernardesc… -