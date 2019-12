Juventus-Lazio | dove vedere la Supercoppa italiana in Tv e streaming

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di sabato 21 dicembre 2019)in Tv e– Manca sempre meno alla finale di, sfida che assegnerà il primo trofeo della stagione e che metterà di fronte, rispettivamente vincitrici dello Scudetto e della Coppa Italia nella scorsa stagione. Le formazioni di Sarri e Inzaghi si sono già affrontate durante … L'articololain Tv e

WhoScored : Cristiano Ronaldo: Last 5 Juventus apps ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Bayer Leverkusen ?? ?? Udinese ?????? ?? Sampdori… - RaiSport : Tra meno di 48 ore a Riyad #Juventus e #Lazio scenderanno in campo nella finale di Supercoppa. Nella capitale saudi… - forumJuventus : #JuveLazio, domani ore 17,45. Probabile formazione: 'Dybala e Ronaldo in attacco. Ballottaggio Higuain e Bernardesc… -