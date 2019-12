Juventus | incontro tra l’agente di Emre Can e un top club | ci siamo!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 21 dicembre 2019)– Situazione delicata in casa. Ilbianconero dovrà far fronte ad alcune cessioni a gennaio, tra scontenti ed esuberi. Oltre ai soliti nomi di Pjaca, Perin e Mandzukic, Sarri dovrà fare a meno diCan sempre più vicino all’addio. Il tedesco dopo l’esclusione dalla lista Champions ha perso la testa, anche per via delle numerose panchine. Ormai scontento a Torino, l’ex Liverpool vuole cambiare aria e di fatto a gennaio sembrerebbe ormai prossimo all’addio.traCan e il PSG Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere di Torino, nelle ultime oredel centrocampista tedesco avrebbe incontrato il PSG per discutere di un possibile prestito del tedesco (formula ora avallata anche dalla Juve). Ilbianconero vorrebbe tuttavia coinvolgere nell’operazione Leandro Paredes, ritenuto il profilo ...

