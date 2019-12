Juve calcio News | news calcio Juve in tempo reale e ultime notizie

Calciomercato Juventus - Mandzukic via : accordo vicinissimo : Calciomercato Juventus, Mandzukic via: accordo vicinissimo per la cessione a titolo definitivo del forte centravanti croato. Adesso ci siamo davvero: Mario Mandzukic si appresta a salutare definitivamente la Juventus a quattro anni dal suo approdo in Italia. L’attaccante croato classe ’86, che non rientra più nei piani del nuovo tecnico Sarri e che è stato […] L'articolo Calciomercato Juventus, Mandzukic via: accordo ...

Calciomercato - scatto Juventus per Kulusevski (con contropartita) : Bologna scatenato - innesto Verona : Continua il programma valido per la diciassettissima giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzarsi in vista dei prossimi mesi, movimenti importanti tra gennaio e giugno. ATALANTA – Dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions League l’Atalanta ha intenzione di ...

Calciomercato Juventus - contatti serrati col PSG : lo scambio si farà! : Calciomercato Juventus – Paratici continua a trattare col PSG. Diverse piste bianconere portano ai francesi, come De Sciglio ed Emre Can. Entrambi piacciono molto ai parigini che sembrano molto convinti di prendere il tedesco. La Juventus potrebbe dunque inserire Emre Can in uno scambio alla pari. Sul piatto il PSG ha diversi giocatori, ma solo uno sarebbe il sostituto naturale dell’ex Liverpool: Paredes. L’argentino ex Roma ...

Calciomercato Juventus - Haaland si avvicina : le cifre pazzesche : Calciomercato Juventus, Haaland è sempre più vicino: le cifre sono pazzesche La Juventus, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sarebbe tornata in pole nella corsa ad Erling Braut Haaland del Salisburgo. Il crack europeo ha nel suo contratto una clausola da 30 milioni di euro sulla quale diversi top club hanno messo gli occhi. I bianconeri hanno […] L'articolo Calciomercato Juventus, Haaland si avvicina: le cifre pazzesche proviene da ...

Sarri Juventus - il tecnico tuona contro il calcio italiano : le parole : Sarri Juventus – L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni nelle conferenza stampa post-partita. Il tecnico bianconero elogia Demiral, anche se non mancano alcune critiche al terreno di gioco. Frecciatina dell’allenatore che fa presente un problema persistente nel calcio italiano e che ancora viene preso poco sul serio. Sarri Juventus: il tecnico tuona contro il calcio italiano Ecco le ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Sampdoria-Juventus 1-2. Dybala e Cristiano Ronaldo espugnano Genova : La Supercoppa Italiana in programma contro la Lazio domenica costringe la Juventus a giocare oggi l’anticipo della diciassettesima giornata della Serie A di Calcio: i bianconeri si impongono in trasferta per 1-2 in casa della Sampdoria. Vantaggio ospite al 19′ della prima frazione con la rete di Dybala, al 36′ arriva il pareggio di Caprari, ma proprio al 45′ Cristiano Ronaldo di testa griffa la rete del 2-1. Juve a +3 ...

Sampdoria-Juventus 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Matuidi gioca a tedesca - Jankto come Fantozzi : Sampdoria-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – La Juve domina ma vince ‘solo’ 1-2 a Marassi. Decidono le perle di Dybala e Ronaldo nel primo tempo, inframezzate dal momentaneo pari di Caprari. La gara è appena terminata, queste le pagelle della nostra redazione. SAMPDORIA Audero 6 – Non ha colpe sui due gol. Murillo 5 – Sta ancora cercando Ronaldo, che lo ha ubriacato. Qualcuno lo avvisi che la partita è ...

Calcio : anticipo - Sampdoria-Juve 1-2 : 20.53 La Juventus stacca temporaneamente l'Inter in classifica (+3) con il successo a Marassi (1-2) sulla Samp nell' anticipo del 17° turno. Bianconeri impegnati domenica in Supercoppa a Riyad. Partita senza emozioni per 19', poi il lampo: lancio di Alex Sandro, al volo di sinistro Dybala insacca. La Samp accusa il colpo, poi alza la testa: su un doppio pasticcio di Alex Sandro,Caprari batte Buffon ( 647in A, eguagliato Maldini). Proprio al ...

Supercoppa - compagna di Khashoggi : “Calcio italiano usato per sostenere Arabia Saudita : è vergognoso. Juve-Lazio non si giochi a Riyad” : La Supercoppa Italiana non si giochi in Arabia Saudita. È quanto ha chiesto Hatice Cengiz – compagna di Jamal Khashoggi, il giornalista Saudita ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato Saudita a Istanbul – rivolgendosi ai parlamentari italiani nel corso di un incontro con la commissione Diritti umani in Senato. Il match che assegnerà il primo trofeo stagionale della Serie A vedrà scendere in campo, domenica 22 dicembre a Riyad, la ...

Calciomercato Juventus - è addio : torna nella sua ex squadra : Calciomercato Juventus, Mattia Perin è vicino al ritorno al Genoa per il prossimo gennaio Mattia Perin è arrivato nell’estate del 2018 alla Juventus dal Genoa per 12 milioni di euro più bonus. Nell’agosto scorso, dopo sole nove presenze, avrebbe dovuto trasferirsi al Benfica salvo poi saltare la trattativa. Ora, però, pare sia sempre più vicino […] L'articolo Calciomercato Juventus, è addio: torna nella sua ex squadra proviene ...

Fantacalcio - la 17ª giornata inizia già mercoledì con Samp-Juve : come gestirla nella propria lega : Una settimana particolarmente strana attende gli appassionati di Fantacalcio. La 17ª giornata mette alla prova i più esperti ma anche i più fortunati: per l’occasione non sarà facile schierare la formazione giusta, visto che il turno di campionato inizia mercoledì con l’anticipo Sampdoria-Juventus del 18 dicembre 2019 e finisce con Lazio-Hellas Verona del 5 febbraio 2020. Bianconeri e biancocelesti sono impegnati domenica nella ...

Champions League calcio - Juventus e Atalanta fortunate. Incubo Barcellona per il Napoli. Le avversarie delle italiane agli ottavi ai raggi X : Juventus-Lione, Napoli-Barcellona, Atalanta-Valencia: sono questi gli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio con le squadre italiane protagoniste. Bianconeri e nerazzurri molto fortunati, l’urna di Nyon ha invece voltato le spalle ai partenopei. Diamo uno sguardo più da vicino alle tre sfide in programma con andata e ritorno tra fine febbraio e inizio marzo. Juventus-LIONE. I bianconeri hanno pescato l’avversaria più ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : l’Inter si fa agganciare dalla Juventus - la Roma rimonta la SPAL : L’Inter si fa riacciuffare al 92′ da Vlahovic a Firenze e subisce l’aggancio in vetta alla classifica della Serie A da parte della Juventus: non basta ai nerazzurri la rete dell’ex Borja Valero. La Roma soffre ma rimonta e batte la SPAL per 3-1 e torna al quarto posto, guadagnando certamente terreno su una tra Lazio e Cagliari, impegnate nel posticipo di domani sera. L’Inter sogna a lungo di riprendersi la vetta ...

Calcio : Inter raggiunta dalla Juventus : 22.49 Inter e Juventus ora appaiate in vetta: a Firenze nerazzurri raggiunti al 92' dalla squadra viola (1-1). La gara si sblocca in avvio,già all'8': Brozovic inventa per Borja Valero, il grande ex, che insacca sul primo palo. Reazione viola, Handanovic (14') fa il miracolo su Badelj.I nerazzurri raddoppiano con Lautaro (39'),in contropiede, ma Lukaku parte in fuorigioco.Dragowski salva sul belga (43'). Nella ripresa,l' Inter sembra in ...