Juve | Bonucci | «Lazio in forma | servirà una partita perfetta»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)affianca Maurizio Sarri nella conferenza stampa volta alla presentazione del match valido per la Supercoppa Il difensore della, Leonardo, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Maurizio Sarri, per presentare lacontro lavalida per la Supercoppa italiana. Ecco le parole del difensore:– «Ladi Roma ci ha insegnato che in certe gare i dettagli, gli episodi fanno la differenza. Questione di piccole cose che cambiano i risultati. Non l’abbiamo chiusa, poi gli episodi che ci hanno girato contro hanno causato la vittoria della. È una squadra in». GOL SUBITI – «Sono sicuramente troppi per una squadra abituata ad avere la miglior difesa. Ci devono dar fastidio e aiutarci a migliorare. Molti sono frutto di errori individuali ma centrano i margini di miglioramento e la crescita». IMMOBILE – «Lo conosciamo bene. ...

