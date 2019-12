Jane Fonda | il quinto arresto alla vigilia del suo compleanno

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’attrice americana, che il 21 dicembre compie 82 anni, è stata arrestata per la quinta volta mentre manifestava a Washington in difesa dell’ambiente, battaglia che ha sposato da un po’ di tempo e che affronta contro tutto e tutti.festeggia 82 anni in cellaè stata arrestata per la quinta volta, venerdì 20 dicembre, mentre manifestava insieme ad altre persone contro i cambiamenti climatici. Di incredibile c’è che l’attrice compie, il 21 dicembre, 82 anni ma lasfila tutti i venerdì, sfidando pioggia, gelo e polizia proprio in difesa dell’ambiente. L’attrice, per questo, ha creato anche il movimento il Fire Drill Fridays. Insieme, infatti, sono stati arrestati altri 137 manifestanti in piazza a Washington. Mentre veniva portata via, in manette, gli altri le cantavano “buon”, proprio per festeggiare questo traguardo ...

