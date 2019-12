Jaguar XF - Avvistato il restyling della nuova Sportbrake

Leggi la notizia su quattroruote

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lasta lavorando alXF e le foto spia odierne mostrano un prototipodurante alcuni test in Europa. La vettura potrebbe debuttare nel corso del 2020 e dovrebbe abbinare ai ritocchi stilistici anche una serie di novità legate ai powertrain.Lo stile si aggiorna. Le immagini rivelano ancora pocostation wagon inglese: solo il tetto e i montanti, infatti, appaiono totalmente scoperti. Le novità si concentreranno come da tradizione su frontale e coda, con paraurti e gruppi ottici rivisti. Davanti, le luci diurne a Led si intravedono alla base dei fari, mentre non è ancora facilmente identificabile la conformazione delle prese d'aria emascherina. Gli interni non sono visibili, ma si può ipotizzare un aggiornamentoconsole centrale per introdurre il secondo display che gestisce le funzioni dellimpianto di climatizzazione e di altri ...

sharath0224 : RT @quattroruote: Avvistato su strada il restyling della nuova #Jaguar #XF Sportbrake: la station wagon dovrebbe debuttare nel 2020 -->… - andrea_ortenzi : RT @quattroruote: Avvistato su strada il restyling della nuova #Jaguar #XF Sportbrake: la station wagon dovrebbe debuttare nel 2020 -->… - quattroruote : Avvistato su strada il restyling della nuova #Jaguar #XF Sportbrake: la station wagon dovrebbe debuttare nel 2020 -… -