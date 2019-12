Ivan Ricchebono per la vigilia di Natale fa il cappon magro (Di sabato 21 dicembre 2019) Per la vigilia di Natale in tanti preferiscono mangiare solo pesce e Ivan Ricchebono prosegue la tradizione e a La prova del cuoco suggerisce la ricetta del cappon magro. Lo chef ligure a La prova del cuoco ha proposto una classica ricetta genovese, il cappon magro perfetto in tante occasioni e ovviamente anche il Natale, per la vigilia di Natale, per la vigilia di Capodanno. Una preparazione davvero semplice, si inizia con la salsa verde per poi cuocere al vapore il pesce e le verdure. I crostacei e i molluschi li cuociamo al vapore, basta davvero poco tempo e avremo il piatto a base di pesce perfteto per la vigilia. Ecco come si fa. LA RICETTA DEL cappon magro DI Ivan Ricchebono – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO PER LA vigilia DI Natale Ingredienti cappon magro di Ricchebono: 750 g nasello e gallinella sfilettati, 3 zucchine, 3 carote, 2 patate, 4 fette di barbabietola precotta, 4 gamberi, ...

