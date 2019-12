Intercettazioni | ok alla nuova legge | il pm deciderà sugli ascolti rilevanti da

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sarà il pubblico ministero e non più la polizia giudiziaria a decidere quali sono leda trascrivere e quali invece no. Mentre i difensori potranno chiedere copia delle registrazioni, e non più soltanto ascoltarle. Per i giornalisti che pubblicano, invece, scompare l’ipotesi di essere incriminati per violazione di segreto d’ufficio, ma la normativa rimane essenzialmente identica a quella attuale. Sono le novità contenute nel decretosulleappena approvato dal Consiglio dei ministri. Dopo cinque ore e mezza di riunione, Palazzo Chigi ha dato via libera lanorma, che è stata spacchettata dal Milleproroghe (approvato sempre oggi ma “salvo intese”) e inserita in un decretoad hoc. All’interno è prevista l’entrata in vigore nel marzo del 2020 della vecchia riforma ...

