Inter | Marotta | «A gennaio se ci saranno opportunità le coglieremo»

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’amministratore delegato dell’, Beppe, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio del match contro il Genoa L’amministratore delegato dell’, Beppe, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio del match contro il Genoa. Le sue parole. ESPOSITO – «Non bisogna caricare i aspettative i nostri ragazzi, Esposito è un fiore all’occhiello che siamo felici di avere. Siamo in emergenza, lui risponderà sicuramente all’appello nel migliore dei modi e speriamo che possa dare il meglio in campo». MERCATO – «Cercheremo di raccogliere le possibilità – a mio avviso poche – che si presenteranno. Voliamo crescere sicuramente. Abbiamo fatto questi mesi in modo a mio avviso straordinario, vogliamo continuare in questa scalata e risalita. Sappiamo che la rosa è un po’ ...

