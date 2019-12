Inter-Genoa oggi in tv | orario d’inizio | programma | proababili formazioni 21 dicembre

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo il pareggio con la Roma, l’eliminazione dalla Champions League contro il Barcellona, e il beffardo pareggio in quel di Firenze, l’scende in campo per il suo ultimo match di Serie A del 2019.pomeriggio, alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, infatti, i nerazzurri di mister Antonio Conte saranno di scena contro ilche a sua volta arriva da un periodo nero della propria annata, culminato con il ko nel derby contro la Sampdoria di sabato scorso. Sarà una partita di grande importanza per l’che vorrà chiudere nel migliore dei modi il proprio anno, dopo 16 giornate di altissimo livello, anche se dovrà far fronte a numerose assenze tra infortunati e squalificati. I rossoblù, invece, si giocano quasi tutto. Un’altra sconfitta significherebbe l’esonero del tecnico Thiago Motta, e una nuova battuta d’arresto nelle ...

