Inter-Genoa | dalle 18 La Diretta Conte va a caccia dell' aggancio alla Juventus

FORMAZIONI Inter Genoa : Esposito titolare - Sanabria-Pinamonti in attacco : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Inter Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Genoa, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/2020. Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 30 Esposito, 9 Lukaku. Allenatore: Antonio Conte. Genoa (3-5-2): 97 Radu; 14 Biraschi, ...

Biasin : la designazione di Pairetto per Inter-Genoa è priva di logica (e non perché può favorire la Juve) : Su Libero, Fabrizio Biasin scrive della polemica scaturita dalla designazione di Pairetto come arbitro per Inter-Genoa, oggi pomeriggio. La definisce “una stronzata”. “sì, è vero, il signor Luca è fratello di Alberto (dipendente della Juventus in qualità di Event Manager) e figlio di Pierluigi (coinvolto nel 2006 nello scandalo Calciopoli), ma è anche vero che nei quattro precedenti con i nerazzurri, questi ultimi hanno portato ...

Inter Genoa : le chiavi tattiche del match : L’Inter di Conte vuole tornare alla vittoria dopo i due pareggi. Contro il Genoa bisognerà affinare meglio i meccanismi di pressing Il Genoa di Thiago Motta è una squadra che raccoglie molto meno di quanto crea. Di recente, l’Inter di Conte si è spesso fatta schiacciare con troppa facilità. Per quanto la solita eccellente protezione dell’area di rigore abbia impedito di rischiare molto, bisogna cercare di abbassare troppo il ...

Inter - contro il Genoa attesi 60.000 spettatori per un San Siro da record : Inter, sarà un San Siro gremito quello che accompagnerà la squadra di Conte nell’ultimo match del 2019 contro il Genoa Sarà un’Inter Genoa infuocato quello che andrà in scena oggi a San Siro. Non solo per le ambizioni della squadra di Conte che vuole rimanere attaccata alla Juventus ma anche per quello che sarà il clima allo stadio. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti per il match sono attesi circa 60.000 spettatori ma è ...