Inter Genoa 4-0 LIVE | arriva il poker di Lukaku

(Di sabato 21 dicembre 2019) Allo Stadio San Siro, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Siro di Milano,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-0 MOVIOLA 8′ Tiro di Esposito – Sinistro del giovane dal limite dell’area di rigore. Sfera che non esce potente dal piede ed è preda di Radu. 14′ Colpo di testa di Gagliardini – Cross tagliato di Candreva da punizione verso l’area, su cui stacca il centrocampista che riesce a spizzare. Attento Radu a bloccare nei pressi della linea. 22′ Parata di Radu – Assist di Biraghi e colpo di testa ancora di Gagliardini, da dentro l’area di rigore. Salvataggio felino del portiere delche alza sopra la traversa. 31′ Gol di ...

