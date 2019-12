Inter-Genoa 4-0 | le pagelle di CalcioWeb | Romelu batte Romero e il romeno | Motta non

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019), ledi– L’passeggia sui resti del. A San Siro finisce 4-0 per la squadra di Conte, Thiagonon mangerà il panettone. Le reti nerazzurre portano le firme di Lukaku (doppietta), Gagliardini ed Esposito, alla prima rete in Serie A. L’attaccante belga dell’il nostro migliore in campo, male tutto il, in particolare pessimi Jagiello e Pinamonti. In alto la FOTOGALLERY., lediHandanovic 6 – Di solito è abituato a parare quasi tutto, oggi il pallone non arriva quasi mai dalle sue parti: FATE GIOCARE ANCHE ME? Skriniar 6 – Gli attaccanti delpungono pochissimo, lo slovacco si limita a controllare: SENZA SBAVATURE. de Vrij 6 – Come sopra, gara abbastanza agevole: SENZA AFFANNO. Bastoni 6.5 – La stagione in prestito a Parma gli ha permesso di ...

