Inter | Esposito | «Ieri non ho dormito Ecco cosa mi ha detto Lukaku»

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il gioiello dell’, andato in gol contro il Genoa, ha raccontato le sue emozioni dopo la straordinaria vittoria Sebastiano, attaccante dell’, ha condiviso ai microfoni diTV le sue emozioni dopo la brillante prova contro il Genoa, arricchita dal suo primo gol in Serie A.le sue parole. «Questa per me è stata una settimana fantastica, ma allo stesso tempo un po’ difficile perché sono stato ansioso. Non nego chenon ho: sono stato tutta la notte a pensare a questa partita. Devo ringraziare la squadra, il mister, la società… Romelu, soprattutto, per il gol. Sono tutte persone fantastiche, prima di essere lavoratori fantastici. Per me questa è un’emozione bellissima. Ho provato a convincere Romelu: una persona fantastica, con tanta esperienza e un vissuto un po’ difficile; lo sappiamo tutti.in ...

