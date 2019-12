Inter | Esposito e l’abbraccio alla mamma dopo il primo gol a San Siro – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lacrime di gioia per il giovane: l’attaccante dell’trova ilgol con i nerazzurri e festeggia con un abbraccio –Sebastianosi emozionailgol con la maglia dell’e fa commuovere tutto il pubblico nerazzurro in occasione del match contro il Genoa. Il giovane talento,aver trasformato il calcio di rigore “regalato” dal collega Lukaku, è andato a cercare sua madre, presente a San, stringendola in un abbraccio immortalato daigrafi dello stadio. Ecco l’immagine. Gepostet vonam Samstag, 21. Dezember 2019 Leggi su Calcionews24.com

