“Incinta!” Cristina Chiabotto mamma per la prima volta | le foto col ‘pancino’

(Di sabato 21 dicembre 2019) “aspetta un bimbo”. È la notizia lanciata dal settimanale Oggi, che ha pubblicato lein antedell’ex Miss Italia e del neo marito. La giovane si sta godendo delle ore piacevoli in totale spensieratezza insieme al suo Marco Roscio. I novelli sposi sono stati sorpresi a passeggiare per strada intenti nello scambiarsi tenere effusioni palesando un feeling perfetto. Fin qui tutto rientra nelle consuetudinarietà della fase post nozze, in cui la coppia vive l’effervescenza e le emozioni nitide tipiche dei primi mesi. Senonché la bella sposina esibisce palesemente una protuberanza all’altezza del ventre che lascia adito a sospetti riguardo una presunta gravidanza. ( dopo la) La 33enne di Moncalieri celerebbe la lieta notizia della suagravidanza. Il noto settmanale ha pubblicato in copertina la notizia ...

