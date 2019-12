Incendi Australia | “condizioni catastrofiche” | emergenza vicino a Sidney | un morto al sud

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) I boschi dell’continuano a bruciare, con 3registratidove la situazione è stata registrata come ”di”. Lo riferiscono le autorità locali, mentre una persona è stata trovata senza vita nell’meridionale a causa di un rogo. Un appello è stato quindi rivolto alla popolazione affinché si evitino spostamenti non necessari, ma frequenti durante il periodo delle vacanze di Natale, mentre sono state chiuse le strade fuori Sydney. L’avvertimento riguarda in particolare l’imprevedibilità degli, dal momento che i venti stanno soffiando a una velocità fino a 70km/h e le temperature superano i +40°C. AFP/LaPresse Il caldo e i venti forti hanno creato “condizioni catastrofiche dio“, ha detto ai giornalisti il ​​commissario dei servizi anto dello stato del New South Wales, ...

SkyTG24 : Incendi Australia, condizioni 'catastrofiche' vicino a Sydney. VIDEO - Agenzia_Ansa : Allerta incendi in #Australia, stop a viaggi per Natale #ANSA - MediasetTgcom24 : Australia, allerta incendi: stop a viaggi per Natale #australia -