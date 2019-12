In Serie A sognano | la promessa | “Gli arabi potrebbero comprare un club italiano”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Domani si giocherà la Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio a Riad. Uno degli uomini che ha contribuito a rendere forte il ‘marchio’ Italia ina Saudita è Romy Gai, l’ex uomo del marketing bianconero e attualmente a capo della Awe Sport International. Romy Gai, intervistato da TuttoSport, ha parlato dell’importante evento di domani, dell’importanza di Cristiano Ronaldo, della questione donne negli stadi e di tanti altri argomenti. Il più importante forse, però, riguarda una sorta di apertura, una mezza. A precisa domanda: “Considerata la passione per il calcio italiano, c’è la possibilità che un saudita acquisti unitaliano?”, Romy Gay risponde. “Certo. Di recente, l’ex ministro dello Sport ha acquisito l’Almeria nella Liga. Non sono a conoscenza di trattative conitaliani in questo ...

