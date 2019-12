In Libano Hassan Diab è stato indicato come nuovo primo ministro

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 21 dicembre 2019) Inè arrivata un’importante svolta nella crisi politica che oramai da due mesi sta paralizzando il paese dei cedri. Il presidente della repubblica, Michel Aoun, ha infatti individuato la figura a cui affidare il mandato didopo le dimissioni, a fine ottobre, di Saad Hariri. Si tratta, in particolare, di. Professore ed exdell’istruzione, potrebbe essere lui dunque a traghettare ilin questa delicata fase storica. Le proteste di piazza Da Beirut a Tiro, da Tripoli alle zone orientali del paese: ilad ottobre è sceso in piazza per chiedere non solo la fine del governo Hariri, bensì anche un completo rinnovamento della classe politica. A far scoppiare le proteste sono state alcune leggi che hanno introdotto nuove tasse, tra cui anche quella sulle chat di messaggistica istantanea. La popolazione non ha gradito, preda ...

