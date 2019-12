In Australia continuano i grandi incendi

Leggi la notizia su ilpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Proseguono da settimane nei dintorni di Sydney: per precauzione le autorità statali hanno chiesto ai cittadini di non mettersi in viaggio sotto Natale

Daria23luke : RT @ROBZIK: La regione di #Nullarbor, in #Australia. Qui ieri la temperatura record di 49,9º. E continuano gli incendi. L’ Australia brucia… - CHAM02313921 : RT @AntoninoGiaimo1: Assistiamo alla morte del pianeta . . . Dopo i vasti incendi dolosi della foresta Amazzonica e i roghi della Californ… - KirsiKilpinen : RT @AntoninoGiaimo1: Assistiamo alla morte del pianeta . . . Dopo i vasti incendi dolosi della foresta Amazzonica e i roghi della Californ… -