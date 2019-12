Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAncora disagi per illungo la “”. Di pochi minuti fa la comunicazione dell’interruzione della strada all’altezza di Alvignano, per un allagamento (leggi qui). Ma ulteriori problemi sono segnalati al chilometro 55, nel tratto compreso tra Paupisi e Ponte per la presenza di una bordo strada che ostacola la normale circolazione. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati a ristabilire le condizioni di sicurezza. Ulteriorisi registrano in Valle Caudina, con i Vigili del Fuoco impegnati ad Airola, Montesarchio, Cervinara e Pannarano. L'articoloilnelin Valle Caudina proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Imperversa il #Maltempo nel Sannio: albero pericolante sulla #Telesina, allagamenti in Valle Caudina **… - andreascan76 : Si ad Avellino imperversa il maltempo vento fortissimo e nubifragi #Maltempo - TSalvuccio65 : RT @Casertasera: PIEDIMONTE MATESE, IMPERVERSA IL MALTEMPO, TORANO A RISCHIO ESONDAZIONE. ALLERTA IN TUTTO IL MATESE -