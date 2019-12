Immane difetto dei Samsung Galaxy S11? Purtroppo c’è questa possibilità

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non sono rassicuranti le notizie che arrivano sul conto dei, che potrebbero risultare più difficili da riparare deiS10. Come riportato da SamMobile, il colosso di Seul avrebbe deciso di cambiare la società che si occupa della fornitura della colla impiegata sui suoi device, effettuando il passaggio dal nastro biadesivo delle aziende locali NDFOS e ANYONE Inc. alla colla di Weldbond e HB Fuller. Gli smartphone di ultima generazione sono difficili da riparare, soprattutto per la tendenza a voler rendere le cornici sempre meno spesse (ilS10 ne è la prova lampante, estremamente complicato da smontare). Coila situazione dovrebbe addirittura peggiorare, sempre che il produttore asiatico si decida ad utilizzare la colla al posto del nastro biadesivo. Certo, i costi sarebbero minori e probabilmente le cornici ancora più sottili, ...

