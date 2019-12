ILVA Ecco il pre-accordo che toglie gli alibi a Governo e Arcelor Mittal

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ieri i commissari ehanno raggiunto unper una potenziale intesa da siglare entro la fine del mese di gennaio

CarloCalenda : Per la millesima volta ecco com'è andata la storia di #ILVA. Repetita iuvant. Entra in @Azione_it - 51fini : RT @PatriziaRametta: altro che conto del Papeete @gualtierieurope ecco il vero conto che questo governo lascia..un conto in divenire..il co… - maryfagi : RT @PatriziaRametta: altro che conto del Papeete @gualtierieurope ecco il vero conto che questo governo lascia..un conto in divenire..il co… -