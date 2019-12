Il Solstizio di Inverno tra mito e scienza | domani il Planetarium Pythagoras di Reggio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Domenica 22 dicembre alle ore alle ore 5:19 dei nostri orologi saluteremo l’ultimo autunno del decennio e daremo il benvenuto al primodi quello nuovo. Ild’è un istante, quello in cui il Sole, nel suo moto apparente sulla volta la celeste raggiunge il punto di declinazione minima, la massima distanza al di sotto dell’equatore. Il Sole, in questo giorno, tramonta presto e sorge tardi, le ore di luce sono al minimo, dal giorno successivo, però, le giornate riprendono ad allungarsi. Per questo, in molte parti del mondo, questo istante viene ancora festeggiato in quanto rappresenta, come nell’antichità, la vittoria del Sole sulle tenebre. Alle nostre latitudini questo fenomeno, oggi, è pressoché ignorato ma per ildiCalabria la “celebrazione” deld’è tra gli eventi centrali e tra quelli inseriti ...

fanpage : Tutto pronto per il solstizio d'inverno: cos'è e perché coincide col giorno più corto dell'anno - TurismoIrlanda : Il 21 dicembre di ogni anno – al solstizio d'inverno – un raggio di luce si insinua lentamente lungo il corridoio i… - UffiziGalleries : ' #13dicembre. #SantaLucia il giorno più corto che ci sia'. In realtà non è così.Quando entrò in vigore il calendar… -