Il servizio animalista del TG2 sulla presunta vivisezione dei macachi (Di sabato 21 dicembre 2019) Al TG2 del 18 dicembre nell’edizione delle 20:30 viene rilanciata la questione delle proteste animaliste guidate dalla Lav (Lega antivivisezione). Il servizio chiama in causa la “vivisezione” in relazione agli esperimenti sui macachi nell’ambito del progetto LightUp, descritto in maniera sbrigativa, senza tener conto delle sue finalità e del percorso di valutazione e autorizzazione delle sperimentazioni. Il progetto LightUp ha lo scopo di studiare una forma di cecità dovuta a particolari lesioni della corteccia cerebrale. Proprio a seguito della disinformazione sul loro operato i ricercatori sono stati oggetto di diverse minacce, due di loro oggi vivono sotto scorta. Durante il servizio vengono riportate acriticamente le affermazioni della Lav. Per giustificare l’assenza di un contraddittorio si sostiene che il direttore del progetto Marco Tamietto avrebbe ...

