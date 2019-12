Il segreto di questo Benevento? Schiattarella risponde così

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Un’altra serata al tavolo dei migliori. Pasqualeha preso in mano il centrocampo e domato i ‘leoni’ del Frosinone. La sua soddisfazione è palpabile, anche se invita tutti alla calma: “La classifica non la guardo, bisogna guardarla ad aprile o maggio. Sappiamo che stiamo facendo un buon lavoro, bisogna solo continuare”. Poi passa a parlare della sfida, del modulo e del momento vissuto dall’ambiente. C’è anche spazio per svelare quella che ritiene essere l’arma vincente di unche sente giorno dopo giorno sempre più suo. Modulo – “Ci stiamo esprimendo bene, anche chi sta trovando meno spazio si sente importante per la squadra. Non bisogna mai parlare di singoli ma del collettivo, nessuno si sta risparmiando e i risultati sono sotto gli occhi di ...

