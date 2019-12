Il Segreto | anticipazioni prossime puntate | il terribile piano di Fernando

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019)Il, prossima settimana:vuole distruggere Puente Viejo Ilandrà in onda anche durante le festività natalizie tranne il 25 e il 26 dicembre e il giorno di Capodanno. Lede Ildella prossima settimana svelano chemetterà in atto undiabolico per distruggere Puente Viejo. Maria si trova in grande difficoltà: l’infermiera Dori è cattiva! Raimundo confessa ad Irene di nutrire un atroce sospetto.rassicura la famiglia di Maria sulle sue condizioni di salute: non potrà più camminare ma è in buone mani. Nelle nuovede IlCarmelo farà di tutto per scoprire la verità sulla morte di Adela. Secondo il sindaco il responsabile è Esteban Fraile che gli aveva dichiarato guerra tempo prima. Isaac ed Elsa sono in ansia: temono che Antolina tornerà e sarà più forte di prima. Lede Il ...

infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni spagnole: ecco chi è il morto che “ritorna” - zazoomnews : IL SEGRETO anticipazioni puntata di sabato 21 e lunedì 23 dicembre 2019 - #SEGRETO #anticipazioni #puntata - KontroKulturaa : Il Segreto, anticipazioni puntata di sabato 21 dicembre: il nuovo piano di Antolina - -