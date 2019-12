Il prossimo agosto Torino ospiterà il raduno internazionale dei Fridays For Future

Leggi la notizia su lastampa

(Di sabato 21 dicembre 2019) Cinquecento attivisti provenienti dai vari movimenti si ritroveranno per cinque giorni in conferenze, assemblee, seminari ed eventi pubblici

