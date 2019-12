Il Principe Harry si traveste da Babbo Natale | il VIDEO è virale

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 21 dicembre 2019)ha scelto di travestirsi da: ilè diventato subitofacendo il giro del web. Ecco cosa dice il marito di Meghan Markle. Dove sono finiti i duchi di Sussex? Da settimane tutti si chiedono dove siano finitie la moglie Meghan Markle. La coppia ha dichiarato apertamente di subire la pressione mediatica con sofferenza e di sentire la necessità di allontanarsi dagli impegni ufficiali per un po’. Non è stato dichiarato dal Palazzo dove si trovino attualmente i duchi di Sussex, che ufficialmente non saranno presenti con il resto della Royal Family per il2019. La regina Elisabetta, già preoccupata per le condizioni del marito Filippo, ricoverato in ospedale, dovrà anche fare a meno di uno dei nipoti. Se alcuni pensano chee Meghan stiano preparando un allontanamento definitivo dalla vita di Corte, altri sono convinti che i due abbiano ...

