Il piano Usa | ingabbiare la Cina con nuovi accordi sugli armamenti

(Di sabato 21 dicembre 2019)Russia econ un nuovo accordo sul controllo degli. È questo l’obiettivo degli Stati Uniti, che quasi un anno fa sono usciti dal trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) relativo alle armi nucleari a medio raggio. La strategia di Donald Trump è chiara: stracciare i vecchi patti per dare vita a intese capaci di rispondere alle sfide geopolitiche del presente. Ma a differenza di quanto si possa pensare, non è la Russia la minaccia numero uno per gli Stati Uniti: è lache non fa dormire sogni tranquilli a The Donald e a tutta la sua amministrazione. Un Paese, quest’ultimo, che fino a qualche decennio fa non era in grado minimamente di impensierire Washington, e che dunque, a differenza di Mosca, non è mai dovuto scendere a patti con il governo americano. Oggi anestetizzare il Dragone da un punto di vista militare è diventata la prima ...

