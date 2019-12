Il nuovo suono degli autobus di Londra

Leggi la notizia su ilpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sarà riprodotto quando sono fermi e viaggiano a bassa velocità, per farsi sentire dai pedoni: è piuttosto ipnotico

willy1892 : RT @freud2912: Le parole sono sempre le stesse ma hanno un sapore diverso, un suono nuovo a cui non riesci più a credere. - taeavecookies : Mi immagino Hoseok mentre vede questo post su Weverse e si mette a ridere commentando, poi lo riguarda e riscoppia… - chiscoforever : RT @GrazianoMereu: 'Suonò la mezzanotte, Milano era in festa per salutare il nuovo anno; loro erano smarriti in un lungo abbraccio, da qual… -