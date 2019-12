Il Natale di Banksy a Betlemme: il presepe della natività sotto un colpo di mortaio (Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo Birmingham, Banksy torna a lasciare il segno a Betlemme, luogo simbolo del Natale e della natività cristiana. L’artista inglese ha proposto questa volta la scena di una mangiatoia, con la Madonna, Giuseppe e Gesù bambino sotto quella che appare come una stella cometa, prodotta però tramite i segni lasciati da quello che sembra essere un colpo di mortaio. Visualizza questo post su Instagram . . Scar of Bethlehem. A modified nativity set for the @walledoffhotel Un post condiviso da Banksy (@Banksy) in data: 21 Dic 2019 alle ore 2:48 PST La cornice della rappresentazione simbolo della natalità consiste in un muro di cemento grigio, a ricordare molto probabilmente quello eretto dal governo israeliano per dividere il suo territorio da quello della Cisgiordania. Alto 8 metri, sorge a poco più di un chilometro da Betlemme. Sul muro del suo presepe, ...

