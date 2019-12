Il messaggio di Papa Francesco accompagna il XXV Concerto dell’Epifania

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni”, è su queste parole contenute neldel Santo Padreper la celebrazione della prossima Giornata Mondiale della Pace, che ruoterà il XXV, il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno, condotto dalla bravissima Ingrid Muccitelli. “Memoria, solidarietà e fraternità – afferma Giuseppe Reale, Presidente dell’Associazione Oltre il Chiostro onlus – sono alcune delle parole chiave presenti neldiche suonano come un monito imprescindibile per tenere sempre accesa la fiammella della speranza in un futuro ...

