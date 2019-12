Il maltempo fa una vittima in Friuli Venezia Giulia | uomo morto annegato nel guado di

maltempo - allerta in 14 regioni. Una vittima in Friuli - crolla un tratto della Cassia : Nuova ondata di Maltempo in Italia. allerta rossa in Liguria. E’ stata rinviata a gennaio la partita di Serie B tra Spezia e Cremonese. ROMA – La tregua è finita. Nuova ondata di Maltempo in Italia con allerta rossa in Liguria per venerdì 20 dicembre 2019. Onde alte 7 metri e diverse situazioni di criticità nel Sanremese. Per la giornata di sabato prevista allerta in 14 regioni. crolla un tratto della Cassia in Toscana Un ...

maltempo - allerta arancione in 14 regioni. Una vittima in Friuli : Nuova ondata di Maltempo in Italia. allerta rossa in Liguria. E’ stata rinviata a gennaio la partita di Serie B tra Spezia e Cremonese. ROMA – La tregua è finita. Nuova ondata di Maltempo in Italia con allerta rossa in Liguria per venerdì 20 dicembre 2019. Onde alte 7 metri e diverse situazioni di criticità nel Sanremese. Per la giornata di sabato prevista allerta arancione in 14 regioni. Maltempo, una vittima in Friuli La ...

Allerta maltempo - una vittima vicino a Pordenone. E a Venezia torna l’acqua alta : La strada era stata chiusa per l’Allerta meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire e di guadare il torrente, finendo travolto dalla corrente. È morto così – secondo quanto riporta l’Ansa – un uomo in Friuli Venezia Giulia, tra Zoppola e Cordenons, in provincia di Pordenone. Le autorità locali, a causa del maltempo, avevano diramato un’Allerta arancione, che comporta una serie di ...

Friuli - con l’auto su una strada vietata per maltempo : muore risucchiato dalla corrente del fiume : Il maltempo ha fatto la sua prima vittima: si tratta di un uomo, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, che è stato travolto e risucchiato dalle acque del fiume Meduna tra i comuni di Zoppola e Cordenons nel Friuli Occidentale, mentre con la sua auto cercava di attraversare il guado di Murlis. Ancora in corso le operazioni di soccorso e recupero del corpo.Continua a leggere

Meteo - il maltempo fa una vittima in Friuli. Acqua alta a Venezia : Un uomo travolto da un torrente a Cordenons. Il picco nella città lagunare è previsto per domani mattina. Allarme arancione in 14 regioni

maltempo Friuli - con l’auto in una strada vietata : muore travolto da un torrente : La strada era stata chiusa per l’allerta meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire e di guadare il torrente, finendo travolto dalla corrente. E’ morto così un uomo in Friuli Venezia Giulia, tra Zoppola e Cordenons, in provincia di Pordenone. Le autorità locali, a causa del Maltempo, avevano diramato un’allerta arancione, che comporta una serie di prescrizioni compresa la chiusura di alcune strade. ...

maltempo Torino : la pioggia provoca una voragine profonda 4 metri : A Torino le piogge torrenziali registrate nelle ultime ore hanno provocato una voragine sul manto stradale profonda circa 4 metri: è accaduto in corso Quintino Sella, tra corso Gabetti e largo Tabacchi. La circolazione è stata chiusa in entrambe le direzioni. Non risultano persone o mezzi coinvolti.L'articolo Maltempo Torino: la pioggia provoca una voragine profonda 4 metri sembra essere il primo su Meteo Web.

In arrivo dalla Francia una nuova ondata di maltempo. Allerta rossa della Protezione civile in Liguria. Piogge e venti forti su Nord e Centro Italia : Una nuova perturbazione di origine atlantica, in avvicinamento dalla Francia, determinerà da domani una fase di maltempo, dapprima sulle regioni settentrionali del Paese in rapida estensione a quelle centrali, caratterizzata da precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, soprattutto su Liguria e Piemonte, con un rinforzo della ventilazione su tutto il Centro-Nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Sta per arrivare una ondata di maltempo su Sicilia - Calabria e Campania : È allarme piogge e temporali su Sicilia, Calabria e Campania, con in particolare allerta arancione in Sicilia. Lo rende noto la Protezione Civile, spiegando che una perturbazione di origine atlantica, presente sul Nord-Africa ed in movimento verso l'Italia, dopo aver innescato intense correnti meridionali ed instabili sul Paese, porterà le associate precipitazioni temporalesche a trasferirsi dalla Sardegna alla Sicilia ed alla Calabria, ...

maltempo - Casellati : “Per la difesa del suolo serve una riflessione sul lungo periodo” : “Le nuove sfide che l’attualità ci impone dovranno necessariamente essere valutate con spirito di apertura e rinnovata disponibilità ad una reale gestione condivisa”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante il consueto scambio di auguri del Presidente della Repubblica con le alte cariche dello Stato. “Penso in particolare alle conseguenze dei cambiamenti climatici e alle necessarie ...

maltempo - cede una strada tra Ossola e Canton Ticino : chiusa : chiusa la strada che collega l’Ossola al Canton Ticino in Svizzera. Un tratto di statale 337 ha ceduto all’altezza del confine di Ponte Ribellasca, scivolando nel sottostante versante. Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas e i carabinieri per valutare le condizioni di sicurezza. La strada rimarra’ chiusa sino a domani in attesa di ulteriori controlli. Disagi per i frontalieri che rientravano dal lavoro.L'articolo ...

Allerta Meteo - una nuova ondata di maltempo per un ciclone afro/mediterraneo : l’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica si approfondisce sul Nord-Africa, innescando intense correnti instabili sulle regioni italiane di Nord-Ovest, in estensione alle due isole maggiori e alla Calabria, dove si prevede anche un forte rinforzo della ventilazione, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni ...

L’Italia si sgretola sotto i colpi del maltempo : nell’entroterra genovese crolla parte di una carreggiata : Nell’entroterra genovese è crollata questa mattina una parte della carreggiata della strada provinciale 15. Il cedimento è avvenuto tra Propata e il bivio per Caprile, in Alta Val Trebbia, nel punto in cui la strada era già chiusa al traffico da due settimane dopo le ultime ondate di maltempo, che avevano danneggiato un muraglione di sostegno. “Non sara’ una cosa di pochi giorni il ripristino della viabilita’. ...

maltempo Calabria - frane a Cosenza : riaperta una strada : “E’ stato appena ultimato un intervento di somma urgenza resosi necessario per la consistente caduta di alcuni massi, uno di notevoli dimensioni, nella zona di Portapiana”. Lo rende noto il Comune di Cosenza. “Per fortuna – prosegue la nota – non si sono registrati danni alle persone, in quanto, al momento della caduta dei massi, nella zona non transitava nessuno. La strada e’ stata liberata e ...