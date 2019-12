Il Liverpool è campione del mondo per la prima volta | Firmino stende il Flamengo

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019)1-0, la decide Robertonei tempi supplementari. I Reds si laureano campioni delper lanella storia. Ilbatte il1-0 e si laureadelper lanella sua storia. I Reds vincono una partita complicata e caratterizzata dal grande equilibrio, rotto solo dalla rete arrivata al novantottesimo minuto, nel primo tempo supplementare.1-0: il tabellino1-0 MARCATORI 98′(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita (100′ Milner), Oxlade-Chamberlain (75′ Lallana); Mane,(105′ Origi), Salah (120′ Shaqiri). All: Klopp(4-3-3): Alves; Rafinha, Caio, Mari, Filipe Luis; Arao (120′ Berrio), Gerson (102′ Lincoln), De Arrascaeta (77′ Vitinho); ...

