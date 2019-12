Il lato b spunta dall’acqua ed è delirio Justine Mattera da colpo al cuore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Abbiamo imparato a conoscerla impegnata fra programmi e presenze televisive, ma negli anni ha cambiato pelle, è diventata una grande sportiva, testimonial di note aziende come Colnago e Brooks. Stiamo parlando di, che ogni giorno lascia a bocca aperta i suoi oltre 350 mila followers. I costanti esercizi in palestra e i numerosi giri in bicicletta hanno dato ottimi risultati. “Ho praticato nuoto agonistico per tutta la mia infanzia, ho due figli ed un marito che fanno le gare di ciclismo, conduco un programma su Bike Channel e un altro su Mediaset (Oltre il limite) e avevo corso una mezza maratona. Il triathlon, dunque, mi sembrava una logica evoluzione e penso che sia perfetto anche per il mio carattere. Poi l’ho visto pure come una grandissima opportunità. Quante showgirl fanno triathlon?”, ha detto la showgirl.La bella ex moglie di ...

federiccia67 : @Manucasy la manina che spunta al lato della giacca. Sembrano le classiche dita di una strega ?? -