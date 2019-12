Il Guardasigilli sfila il bavaglio alle intercettazioni. La maggioranza trova l’intesa: rivista e corretta la riforma Orlando (Di sabato 21 dicembre 2019) Chi giurava che il governo sul tema delle intercettazioni si sarebbe sciolto come neve al sole, è rimasto deluso. Già perché sulla delicata questione la maggioranza ha dato una prova di grande compattezza, raggiungendo un accordo a tratti inaspettato e capace di soddisfare tutti. In un Paese normale questo sarebbe il momento di gioire per l’importante risultato raggiunto, invece dai banchi dell’opposizione c’è chi grida allo scandalo e parla di un accordo irragionevole. A chiarire l’accaduto è stato il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, che ha spiegato come “su alcuni punti della riforma dell’ex ministro Andrea Orlando (nella foto) c’erano palesi divergenze” eppure “ci siamo messi d’accordo”. I nodi principali erano quelli, spiega il Guardasigilli, “sul percorso che fa l’intercettazione” e su come tutelare “la riservatezza e la privacy dell’indagato”. Nella riforma Orlando, ...

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Guardasigilli sfila Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Guardasigilli sfila