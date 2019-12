Il “Figlio Velato” di Jago inaugurato nella Cappella dei Bianchi al Rione Sanità

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il nuovo simbolo scultoreo di Napoli, il "Figlio Velato" di, è statodeidella chiesa di San Severo Fuori le Mura aldi Napoli. L'opera in marmo, ispirata al "Cristo Velato" Giuseppe Sanmartino, secondo l'artista "è la scultura di tutti, fortemente partecipata".

stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Jago spiega 'Il figlio velato', l'opera donata al ... - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Jago spiega 'Il figlio velato', l'opera donata al ... - in_agriturismo : Meglio non credo si possa rappresentare la “stupidità” dei nostri tempi. Quando muore un bambino, muore la speranza… -