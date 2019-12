Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Francesca Galici A Verissimo con Siilvia Toffanin,ha raccontato ilche sta vivendo da quando ha interrotto i rapporti con il padre di suoed è impossibilitata aAaron a Miamiè stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontata il momento difficile che sta vivendo a causa della lontananza da suo. La showgirl ha anche rivelato di non avere rapporto con Matteo Ferrati e a ha parlato di quando si è dovuta reinventare dopo il crac economico. Le complicazioni pernascono per la difficile situazione politica del Venezuela, suo Stato natale: "Non riesco ad avere il mio passaporto, sono già andata due volte al consolato. Il visto americano mi è scaduto. L’ho chiesto ma è impossibile averlo, non lo so." Ildie Matteo Ferrari, che ora ha 11 anni, vive negli Stati Uniti con il ...

Notiziedi_it : Il dramma di Aida Yespica: “Non posso raggiungere mio figlio” - zazoomnews : Il dramma di Aida Yespica: “Non vedo mio figlio da 4 mesi” - #dramma #Yespica: #figlio #mesi” - zazoomblog : Il dramma di Aida Yespica: “Non vedo mio figlio da 4 mesi” - #dramma #Yespica: #figlio #mesi”… -